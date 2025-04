Dopo l' aggressione a Riposto Diego Alfonzetti torna in campo nel derby Lazio-Roma

Diego Alfonzetti, l'arbitro 19enne vittima di un’aggressione durante una partita degli Allievi Under 17 a Riposto, in provincia di Catania, è tornato in campo ieri sera, simbolicamente, nella squadra arbitrale guidata da Simone Sozza per il fischio d’inizio del derby tra Lazio e Roma, su invito. Cataniatoday.it - Dopo l'aggressione a Riposto, Diego Alfonzetti "torna in campo" nel derby Lazio-Roma Leggi su Cataniatoday.it , l'arbitro 19enne vittima di un’durante una partita degli Allievi Under 17 a, in provincia di Catania, èto inieri sera, simbolicamente, nella squadra arbitrale guidata da Simone Sozza per il fischio d’inizio deltra, su invito.

. Parole del capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, che in un video postato sui social della società si rivolge a Diego. "Ciao Diego, siamo qui in ritiro in Norvegia per la partita di domani sera: noi giocatori, lo staff e tutto il club siamo al tuo fianco, la violenza non deve mai esistere".

