Rod Steiger | 5 Film Imperdibili in Streaming per Celebrare il Centenario di un Mito

Centenario di Rod Steiger, attore premio Oscar che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema. Nato il 14 aprile 1925, Steiger ha brillato per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e sfaccettati, lavorando con alcuni dei più grandi registi del mondo. "Fronte del porto": L'inizio di una LeggendaSe vuoi scoprire l'inizio della sua ascesa, non puoi perderti Fronte del porto di Elia Kazan. Questo capolavoro, disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes e Amazon Prime Video, gli valse la sua prima nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Un Film intenso e realistico sulle lotte dei lavoratori portuali. "Il giorno più lungo": Un Kolossal IndimenticabileIn Il giorno più lungo, puoi ammirare Steiger in uno dei Film di guerra più iconici di sempre.

Nel centenario della sua nascita - rendiamo omaggio a Rod Steiger con i suoi grandi film in streaming

L'attore premio Oscar che amava lavorare con registi italiani nasceva nello stato di New York il 14 aprile 1925. Eccovi cinque film in streaming della sua importante carriera.

