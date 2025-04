Sallusti | Mio nonno fucilato dai partigiani mia nonna violentata Meloni? Non ha fatto molto ha bisogno di dieci anni

nonno fosse davvero fascista. Certo non era un gerarca. Era un ufficiale dell'esercito". Nel suo ultimo libro, "L'eresia liberale" edito da Rizzoli, il direttore responsabile del Giornale Alessandro Sallusti racconta per la prima volta la storia dei suoi nonni, Biagio e Lina. Il. Europa.today.it - Sallusti: "Mio nonno fucilato dai partigiani, mia nonna violentata. Meloni? Non ha fatto molto, ha bisogno di dieci anni" Leggi su Europa.today.it "Non so se miofosse davvero fascista. Certo non era un gerarca. Era un ufficiale dell'esercito". Nel suo ultimo libro, "L'eresia liberale" edito da Rizzoli, il direttore responsabile del Giornale Alessandroracconta per la prima volta la storia dei suoi nonni, Biagio e Lina. Il.

Potrebbe interessarti anche:

Alessandro Sallusti - il nonno fascista e Giorgia Meloni che «non ha fatto granché - ma ha bisogno di dieci anni»

Però ai politici del Pd non viene mai chiesto conto della tradizione diversamente ma altrettanto illiberale e antidemocratica da cui vengono». Ma ha bisogno di dieci anni.

Ne parlano su altre fonti Alessandro Sallusti: «Io orgoglioso di mio nonno Biagio, che fu fucilato dai partigiani. Ma non ho avuto la tentazione di diventare fascista». Alessandro Sallusti, il nonno fascista e Giorgia Meloni che «non ha fatto granché, ma ha bisogno di dieci anni. Alessandro Sallusti: «Mio nonno fucilato dai partigiani, ma quella non è la mia storia». Il nonno di Sallusti fucilato dai Partigiani: il motivo divide l’Italia. "Il nonno era un gerarca. Riscoprire la sua storia è stata una liberazione". “L’amavo troppo la mia patria non la tradite…”.

Come scrive corriere.it: Alessandro Sallusti: «Io orgoglioso di mio nonno Biagio, che fu fucilato dai partigiani. Ma non ho avuto la tentazione di diventare fascista» - Il direttore de «il Giornale»: «Mia nonna venne violentata. Era il segreto di casa, lo scoprii alle medie da un libro di testo. Nonno provò a salvare il Duce» ...

Come scrive msn.com: Alessandro Sallusti, il nonno fascista e Giorgia Meloni che «non ha fatto granché, ma ha bisogno di dieci anni» - Il nuovo libro e Feltri che «lancia improperi contro quelli che in campo ci stanno ancora» L'articolo Alessandro Sallusti, il nonno fascista e Giorgia Meloni che «non ha fatto granché, ma ha bisogno d ...

Secondo msn.com: Sangue brigante. Il destino di Sallusti un conservatore all'incrocio dei venti - Sasso, carta, forbice. Non capita di vederci più di tanto fuori dal lavoro, per pigrizia, perché frequentiamo strade diverse, per la solitudine dei direttori, perché semplicemente va così, eppure c'è ...