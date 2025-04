Sancat Firenze trionfa nel derby contro Pino Dragons | una serata magica per il basket fiorentino

Sancat Firenze 79Pino Dragons Firenze 77dtsParziali: 14-16; 34-36; 48-52; 69-69 Sancat Firenze: Baldasseroni 20, Pinarelli 17, Pracchia 15, Berti 13, Ricci 11, Brogi 3, Caccavale, Degl’Innocenti, Matichecchia, Menchini, Caselli n.e., Mariani n.e. All. Calamai Pino Dragons Firenze: Minucci 15, Santin 14, Calamassi 12, Dionisi 12, Forzieri 12, Lonati 7, Carlotti 5, Balestra, Marotta, Pacini, Salvetti n.e., Raggini n.e. All. Miniati di Leonardo Bartoletti Sarebbe riduttivo dire che ha vinto il basket. Più propriamente, hanno trionfato la voglia di grande pallacanestro nella nostra città. Disciplina che manca da troppo tempo a livelli importanti. Ma, anche, il grande impegno e la comune volontà da parte di due società che hanno fatto tutto quello che potevano per dare un segnale vero. Sottolineato dalle parole di soddisfazione del presidente della Sancat, Marco Ciani, e da quello del Pino, Luca Borsetti. Lanazione.it - Sancat Firenze trionfa nel derby contro Pino Dragons: una serata magica per il basket fiorentino Leggi su Lanazione.it 7977dtsParziali: 14-16; 34-36; 48-52; 69-69: Baldasseroni 20, Pinarelli 17, Pracchia 15, Berti 13, Ricci 11, Brogi 3, Caccavale, Degl’Innocenti, Matichecchia, Menchini, Caselli n.e., Mariani n.e. All. Calamai: Minucci 15, Santin 14, Calamassi 12, Dionisi 12, Forzieri 12, Lonati 7, Carlotti 5, Balestra, Marotta, Pacini, Salvetti n.e., Raggini n.e. All. Miniati di Leonardo Bartoletti Sarebbe riduttivo dire che ha vinto il. Più propriamente, hannoto la voglia di grande pallacanestro nella nostra città. Disciplina che manca da troppo tempo a livelli importanti. Ma, anche, il grande impegno e la comune volontà da parte di due società che hanno fatto tutto quello che potevano per dare un segnale vero. Sottolineato dalle parole di soddisfazione del presidente della, Marco Ciani, e da quello del, Luca Borsetti.

