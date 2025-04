Ambra Cavallini Pontedera retrocede in B2 dopo sconfitta contro San Giorgio

Ambra Cavallini Pontedera che con la sconfitta di ieri – dopo aver lottato a viso aperto - non ha più i margini numerici per quella che in ogni caso sarebbe stata una missione praticamente impossibile. Al PalaZoli il team di Bigicchi cede per 3-0 al cospetto del San Giorgio (Pc) rimanendo inchiodato alla penultima posizione con 14 punti quando restano 3 gare da giocare. Scenario che rende infattibile il raggiungimento delle dirette avversarie in corsa per la salvezza nel girone B. La gara è l’occasione per dare spazio alle giocatrici della panchina come la centrale Norci, il libero Matteoli (che si alterna a Casarosa) e alla regista Testi autrici di buone prove personali. Nel primo set le locali soffrono in ricezione e in difesa (1-4) e si vedono sfuggire la formazione avversaria (1-7, 5-14, 10-21. Sport.quotidiano.net - Ambra Cavallini Pontedera retrocede in B2 dopo sconfitta contro San Giorgio Leggi su Sport.quotidiano.net Verdetto matematico inappellabile conferma la retrocessione in B2 dell’che con ladi ieri –aver lottato a viso aperto - non ha più i margini numerici per quella che in ogni caso sarebbe stata una missione praticamente impossibile. Al PalaZoli il team di Bigicchi cede per 3-0 al cospetto del San(Pc) rimanendo inchiodato alla penultima posizione con 14 punti quando restano 3 gare da giocare. Scenario che rende infattibile il raggiungimento delle dirette avversarie in corsa per la salvezza nel girone B. La gara è l’occasione per dare spazio alle giocatrici della panchina come la centrale Norci, il libero Matteoli (che si alterna a Casarosa) e alla regista Testi autrici di buone prove personali. Nel primo set le locali soffrono in ricezione e in difesa (1-4) e si vedono sfuggire la formazione avversaria (1-7, 5-14, 10-21.

