Il Lenz concede il bis col Cittadella. Decide un grande gol di Nanni

VIS 0 LENTIGIONE 1VIS MODENA (4-4-2): Piga; Osuji, Aldrovandi, Serra, Carretti (38’st Rovatti); Bertani (29’ st Sala), Marchetti, Mandelli; Orlandi; Formato, Guidone. A disposizione: Albieri, Gandolfi, Pezzani, Andreotti, Teresi, Borsari, Mora. All. Salmi. LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Gobbo, Lombardi; De Marco, Battistello, Sabba, Alessandrini (28’ st Pari); Pastore (50’ st Bonetti), Nappo (9’ st); Babbi. A disposizione: Delti, Cortesi, Manzotti, Manco, El Adnani, Grieco. All. Cassani. Arbitro: Macrina di Reggio Calabria (Trionfante e Felis di Torino). Rete: 33’ st. Note: ammoniti Nappo, Carretti, Gobbo, Orlandi, Osuji, Sabba, Capiluppi, Battistello, Salmi. Espulso Mora dalla panchina. Il Lentigioneil bis in campionato, battendo ilVis Modena per 1 a 0 sul terreno ospite, dopo il successo in Coppa Italia nella gara infrasettimanale.