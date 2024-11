Sport.quotidiano.net - Femminile, exploit dei nuovi coach. Moma, sconfitta troppo severa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Risultati alterni nella sesta giornata dei campionati minori di pallavolo: nel settoresono positivi gli esordi deiallenatori del Volley Modena, e della BSC Sassuolo, anche se nel caso delle cittadine non è ancora chiara quale sarà la scelta tecnica che effettuerà il vulcanico presidente Mirco Muzzioli. Si dice che abbia in mente, o stia sondando già qualche personaggio, e questo fa pensare che difficilmente Max Cerrato riuscirà a tenersi la panchina da primo allenatore, nonostante il netto successo centrato sabato sera sul difficile campo del Montesport Montespertoli, battuto 3-0 (25/15 25/19 25/20) in una gara senza discussioni, risolta dall’ottima prova dell’attacco modenese, dove brilla anche una ritrovatissima Elena Fronza. Vince anche Ivan Tamburello appena approdato sulla panchina della BSC Sassuolo, e non è una vittoria da poco per la squadra sassolese, che batte 3-1 (25/22 17/25 25/18 25/23) il Crema, con un assetto tecnico particolare, con Vittoria Fornari opposta al posto di M’Bra indisponibile, ma con Gatta e Priore capaci di scardinare il muro lombardo.