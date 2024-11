Gaeta.it - Cerveteri ready to raise awareness against violence on women: events planned for November 25

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto sempre più preoccupante riguardo alla violenza di genere,si prepara a commemorare le vittime e a sensibilizzare l’opinione pubblica nel prossimo evento del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. L’appuntamento si terrà in Piazza Santa Maria, dove studenti e cittadinanza si uniranno per esprimere il loro grido di protesta e solidarietà. Questo evento assume un significato particolare, soprattutto dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto poco più di un anno fa, che ha suscitato un’ondata di indignazione in tutta Italia e ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare la questione con serietà.Il programma degli eventiLa giornata avrà inizio alle ore 16:00 con un flash mob organizzato dagli studenti dell’Istituto Superiore Enrico Mattei.