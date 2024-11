Ilnapolista.it - Buongiorno coinvolto nella serataccia della Nazionale: si perde Rabiot

Le pagelle diserata negativa: siEcco cosa scrivono i quotidianiprova di Alessandroieri sera in Italia-Francia 1-3. Tutte insufficienze tranne Libero che gli assegna 6,5.Repubblica, 5: Non si vede dal mattino: dopo 2’ una distrazione ha già mandato l’Italia in fondo al pozzo.CorriereSera, 5: Un passo di troppo lo costringe a saltare all’indietro sul corner dell’1-0 e arsi. Uno smacco per un marcatore all’antica come lui.Gazzetta, 5,5: Preso in mezzo sul gol di, che salta sul suo ritardo nel gioco delle marcature, sconfinato in incertezza. Pare meno solido del solito.Corriere dello Sport, 5,5: Fra lui e il compagno di cordata saltaper lo 0-1, le colpe dell’uno ricadono anche sull’altro.