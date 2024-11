Benvenuto Pino, ti amiamo”. Fiocco celeste per l’ex Ballando con le Stelle, è il primo figlio

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’attore ed ex protagonista dicon leè diventato papà. A maggio scorso con la donna e collega che è al suo fianco da quasi 10 anni aveva annunciato la cicogna in volo, ora sempre via social dà l’annuncio più bello: la cicogna ha finalmente bussato alla loro porta e portato un maschietto.e nome poco usuale al giorno d’oggi:.Si chiamail piccolo nato il 17 novembre scorso. La coppia di attori ha pubblicato un post con alcune foto del lorogenito.“ti, grazie per averci scelto. Siamo estasiati dall’amore!!! Grazie per i vostri messaggi dal cuore”, si legge nella didascalia. Ci sono il braccino del neonato con il braccialetto ma anche i primi, teneri abbracci di mamma e papà.Leggi anche: “Mi sposo”. L’annuncio ufficiale a Verissimo con tanto di data dalla bella vip della tv e dei reality, è natodipapàE anche Andrés Gil è diventato papà.