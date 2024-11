Anticipazionitv.it - Alessia Pecchia resta ad Amici: interviene Raimondo Todaro

Leggi su Anticipazionitv.it

La puntata diandata in onda domenica 17 novembre ha suscitato dibattiti tra spettatori e fan. L’episodio si è concentrato su, ballerina di latino-americano, la cui sfida è stata anticipata a inizio puntata. Nonostante le critiche mosse per il suo atteggiamento nei confronti del concorrente Antonio e per le decisioni della giuria,ha ottenuto la vittoria. La sua partecipazione, nonostante la sospensione della maglia, ha suscitato polemiche sia tra gli utenti social che tra ex membri del cast, come, che ha commentato la vicenda. Vediamo i dettagli della sfida, le opinioni contrastanti e l’intervento diche ha infiammato ulteriormente il dibattito.La sfida die il verdetto della giuriaL’episodio si è aperto con la sfida di, un cambio rispetto alla consueta scaletta del programma.