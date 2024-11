Alessano, 26enne muore dopo aver inalato "la droga della risata"

Leggi su Ilfaroonline.it

Lecce, 18 novembre 2024- Unè morto ieri sera ad, in provincia di Lecce, mentre festeggiava il suo compleanno probabilmenterespirato o meglioossido di azoto, un gas esilarante, che ha gli effetti di una, da un palloncino.Secondo quanto accertato il giovane era per strada insieme a suoi amici quando si è sentito male. Inutili i soccorsi. Sul corpo verrà effettuata l'autopsia per stabilire le causemorte e, tra le altre cose, se la cosiddetta '' possa essersi innestata su altre patologie pre-esistenti. (Fonte: Adnkronos)