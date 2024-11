Zonawrestling.net - TNA: Nuovo merch anche per gli Hardys

Oltre aldedicato a Joe Hendry che ha permesso alla TNA di tornare in scenasul noto sito Hot Topic (clicca QUI),glisono protagonisti di una nuova serie di maglie a loro dedicate, questa volta esclusivamente nello store ufficiale della compagnia.Ecco qui i nuovi design previsti per gli attuali TNA World Tag Team Champions.Two newshirts are up on TNA!1: pic.twitter.com/b0EJd6Xai0— XtremeDaredevils.net Fansite (@XDFanSite) November 16, 2024