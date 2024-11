Inter-news.it - Tah ma non solo, l’Inter valuta un profilo a ‘sorpresa’ in Germania – CdS

Leggi su Inter-news.it

Jonathan Tah è uno dei nomiti dalper la difesa, visto anche il suo stato contrattuale che lo porterà a lasciare il Bayer Leverkusen a zero la prossima estate. Ma secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurrino un altro nome ‘a sorpresa’ inTROPPA CONCORRENZA – Jonathan Tah è sicuramente un nome interessante perper quanto riguarda la difesa della prossima stagione. Tra i protagonisti della cavalcata del Bayer Leverkusen campione in Bundesliga e in Coppa dilo scorso anno, il difensore è anche disponibile come parametro zero. È ormai noto infatti che lascerà la sua attuale squadra alla scadenza del contratto a giugno 2025. È ormai risaputa l’abilità di Beppe Marotta e Piero Ausilio di puntare proprio sui giocatori a parametro zero, anche se per quanto riguarda Jonathan Tah la situazione potrebbe decisamente essere più complicata.