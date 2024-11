Ilnapolista.it - Rabiot asfalta l’Italia, la Francia vince il girone. Poveri juventini nelle mani di Giuntoli

, laildiDeve essere dura la vita del tifoso juventino non convertito sulla via di Damasco del thiagomottismo piùsmo. Perché, anche se nessuno ne parla, è pieno diche ancora conoscono il calcio e piangono da mesi lacrime amare per, Szczesny, lo stesso Pogba scaricato come un ferro vecchio. Poi succede cheaffronta in Nations League laorfana di Mbappé e ne becca tre. Perde 3-1 in casa, proprio come all’andata invecevinse e diede spettacolo a Parigi. Volendo, i francesi non hanno offerto lo stesso calcio spumeggiante. Ma sono stati tremendamente concreti, hanno vinto e hanno conquistato il primo posto neldi Spalletti va ai quarti ma deve accontentarsi del secondo posto.