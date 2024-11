Oasport.it - MotoGP, le pagelle del GP di Barcellona: la vittoria amara di Bagnaia, Martin un computer

LEDEL GP DI2024FRANCESCO11-1 uguale 10: 11 come le vittorie stagionali. Un traguardo che, a rigor di logica, dovrebbe consegnarti un comodo titolo. Invece quest’anno Pecco deve mangiarsi le mani perchè cede il suo trono della classe regina, proprio per 10 punti. Nel weekend difa tutto quello che è in suo potere per chiudere l’anno con la coscienza a posto. Domina Sprint Race e gara domenicale. Sapeva, in cuor suo, che solo una caduta di Jorgeoggi poteva consegnargli il titolo. Non è avvenuto. Bravo lo stesso Pecco, qualche caduta di troppo in questa annata gli è costato un titolo che era alla sua portata.MARC MARQUEZ (Ducati Gresini) 8: l’unico che oggi è stato in grado di avvicinarsi a. Anzi, nelle prime fasi di gare gli si appiccica alla gomma posteriore e culla il sogno di chiudere l’anno con una