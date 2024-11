Sport.quotidiano.net - Inter, occasioni di Natale. Il calendario aiuta il turnover

Leggi su Sport.quotidiano.net

In una rosa con quindici nazionali, chiamarla sosta fa sorridere. Si fermano in pochi, la maggior parte corrono, cambiando casacca. Per alcuni ci sono viaggiminabili con cui si raggiunge l’altro capo del mondo. Sarà l’ultima volta nel 2024. Fino a Capodanno, quando l’avrà la testa alla Supercoppa (semifinale il 2 gennaio contro l’Atalanta) ci saranno nove partite e diverse tra queste si giocheranno a distanza ravvicinata. Le prime valutazioni Simone Inzaghi dovrà farle una volta terminate le gare delle nazionali. Tra acciacchi (Calhanoglu si è fermato a fine primo tempo in Turchia-Galles per un problema muscolare che oggi richiederà una risonanza) e fusi orari, non tutti saranno al top della forma. Urgerà ricorrere alle risorsene, a chi è rimasto a Milano per allenarsi, posto che il blocco azzurro era fino a ieri ad Appiano Gentile per lavorare agli ordini di Spalletti.