I ministri falchi di Trump. Fronda tra i repubblicani. In bilico le nomine chiave

Giovani,, fedelissimi e pronti alla lotta. Donaldli ha scelti anche belli e tatuati per cambiare il volto dell’America. Competenti per guidare il ministero della Giustizia, della Difesa e dell’Intelligence però è tutta un’altra cosa. Senza parlare della Sanità affidata a Robert Kennedy jr che non crede nei vaccini. Il presidente eletto con una stragrande maggioranza potrebbe però scoprire presto di non essere del tutto onnipotente. E rischia di dover fare i conti con un ammutinamento inaspettato dei senatorie di altri leader come l’ex vice presidente Usa, Mike Pence, tutti pronti a mettersi di traverso per non far passare alcune di queste. Che dovranno ricevere il voto del Senato. Si tratta di Matt Gaetz, 42 anni, ex deputato della Florida indicato a guidare la Giustizia: si è appena dimesso dalla Camera per far decadere un’indagine per violenza sessuale nei confronti di una minorenne e per aver fatto uso di droghe.