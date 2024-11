Ilrestodelcarlino.it - Conad, brutta batosta. Tre sberle dall’Acicastello

ACICASTELLO 30 COSEDIL ACICASTELLO: Basic 13, Rottman ne, Argenta 14, Volpe ne, Bartolucci 8, Saitta 2, Sabbi ne, Orto ne, Pierri (L), Lombardo (L) ne, Manavinezhad 16, Bossi 6, Bartolini ne, Bernardi ne. All. Placì.REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 8, Porro, Partenio ne, Guerrini 9, Stabrawa 11, De Angelis (L), Barone 1, Bonola 3, Gasparini 1, Alberghini, Suraci 2, Sighinolfi 6. All. Fanuli. Arbitri: Ciaccio e Pecoraro. Parziali: 25-17, 25-20, 25-20. Seconda sconfitta consecutiva per la(7), che cade in 3 set a Catania contro la Cosedil Acicastello (17). I siciliani, col netto successo sul sestetto cittadino, che non è mai riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa, sale provvisoriamente al comando della classifica, a braccetto con Ravenna che oggi se la vedrà con Brescia.