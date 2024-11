Ilrestodelcarlino.it - Valter Caiumi: "Ma ora all’Europa serve una strategia"

"Per capire cosa occorre all’Emilia-Romagna,prima di tutto orientarsi a livello nazionale, anzi europeo. È da lì che nasce il problema"., presidente di Confidustria Emilia Area Centro, guarda alle imminenti elezioni regionali oltrepassando i confini territoriali e spingendosi fino a Bruxelles., perché parla di Europa? "La politica è interconnessa, quindi bisogna avere le idee chiare su quello che c’è da fare in Europa". Cioè? "Negli ultimi vent’anni, penso non ci sia mai stata una politica di crescita, sviluppo edell’Europa. Manca una politica internazionale. Già sei anni fa, come Confindustria, parlavamo di nuovi continenti economici, perché avvertivamo i sentori della frenata della globalizzazione. E in questo rallentamento, i nuovi continenti cominciano a tirar su le barriere".