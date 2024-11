Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-11-2024 ore 19:30

LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto si sta in fila pere lavori sulla tangenziale est e lungo via del Foro Italico tra tordiquinto e viale della Moschea di ricordo è chiusa viale Europa tra viale Tupini e viale Pasteur per consentire lo svolgimento della festa del cioccolato deviate anche molte linee di bus della zona che per quanto riguarda il trasporto ferroviario invece sulla linea fl7Napoli fino a domani 17 novembre la circolazione dei treni è sospesa tra Priverno e Minturno per lavori variazioni e cancellazioni per i treni regionali Intercity e Intercity notte si lavora di notte Poi fino al 22 dicembre sulla via Laurentina si pensi te su carreggiate ridotta tra Viale dell’Umanesimo e il raccordo anulare nelle due direzioni possibili Dunque i rallentamenti bene da Massimo peschi è tutto dettagli di queste ed altre Sì come sempre sul sito