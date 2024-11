Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di cocaina, eroina e hashish. Una coppia finisce nei guai

di droga, scattano due misure cautelari per un 30enne e una 28enne. I carabinieri di Monte San Giusto hanno dato esecuzione ai provvedimenti emessi dal tribunale di Macerata nei confronti dei due, domiciliati a Montegranaro. In particolare, l’uomo è stato sottoposto alle misure del divieto di dimora nei comuni di Monte San Giusto, Corridonia e Monte San Pietrangeli e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre la donna alla sola misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 30enne, dopo le formalità di rito, è stato allontanato dal comune di Monte San Giusto ed entrambi dovranno recarsi ogni giorno alla stazione dell’Arma competente, per ottemperare all’obbligo di firma. Le misure cautelari sono state emesse dall’autorità giudiziaria in seguito a una attività di indagine condotta dalla stessa stazione dei carabinieri di Monte San Giusto, che ha permesso di ricostruire un’intensa e fiorente attività dimessa in piedi dai due tra settembre 2023 e giugno 2024.