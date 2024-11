Laprimapagina.it - Roma. Rocco Pescuma travolto e ucciso sulle strisce pedonali da un furgone a Ponte di Nona

L’ennesima tragedia della strada nella Capitale.è statoda untra via Prenestina e via Avola, zonadi, 79 anni, abitava nel quartiere, nelle vicinanze di Prato Fiorito.è stato trasportato d’urgenza in codice rosso con un’ambulanza dell’Ares 118 al Policlinico di Tor Vergata ma non c’è stato nulla da fare. Il settantenne è morto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. A investirlo mentre stava attraversando la strada è stato un sessantenne al volante di unIveco che si sarebbe trovato davanti all’improvviso il pedone in un curvone. L’impatto è stato violento e fatale.