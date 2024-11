Sport.quotidiano.net - Nations League: solito Ronaldo per il Portogallo, ko Croazia con la Scozia, bene la Spagna

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 16 novembre 2024 - Continuano le sfide della quinta giornata di UEFA, con i campioni d'Europa in carica dellache non sbagliano contro la Danimarca grazie alle reti di Oyarzabal e Ayoze Pérez. Chi cade è ladi Luka Modric che subisce il gol partita a quattro minuti dalla fine da John McGinn che regala il primo successo alla. Sconfitta comunque indolore per la stella del Real perché ilbatte la Polonia che rimane al terzo posto nel gruppo 1 della Lega A a -3 dalla squadra del ct Dalic. Da segnalare quanto accaduto in Romania-Kosovo: all'Arena Nationala di Bucarest, a pochi minuti dal triplice fischio, i giocatori della squadra kosovara hanno abbandonato il campo dopo che i tifosi locali hanno intonato cori ed esposto bandiere pro Serbia.