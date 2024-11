Secoloditalia.it - La toga “rossa” all’evento contro il governo, le consigliere laiche del Csm: “Violata l’imparzialità”

Ledel Csm Isabella Bertolini e Claudia Eccher chiedono l’apertura di una pratica in prima commissione a Palazzo Bachelet “anche ai fini di eventuali profili disciplinari” nei confronti del segretario nazionale dell’associazione Magistratura democratica, Stefano Musolino. La richiesta arriva come conseguenza della partecipazione di Musolino a una manifestazione pubblicail Ponte sullo Stretto: una iniziativa tenutasi il 19 e 20 ottobre a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Lefanno notare che si trattava di un eventoildurante il quale Musolino avrebbe espresso opinioni precise, come: “siamo molto preoccupati”, “esiste un problema di gestione del dissenso che non può essere affrontato attraverso strumenti penali”. E ancora, “non si possono inventare nuove norme per radicalizzare il dissenso e addirittura criminalizzarlo”.