Sport.quotidiano.net - Dossena: "Non vogliamo alibi». "Noi in emergenza, ma ci crediamo. Radrezza? Merita la mia fiducia»

A Legnago con gli uomini letteralmente contati. Andreaper la trasferta dovrà portare con sé in panchina quattro ragazzi della Primavera, perché oltre ai soliti noti out per infortuni, si aggiunge anche Camelio nell’ultima ora. Sarà un appuntamento cruciale per la Spal. "Dopo le vittorie riesci a lavorare con maggiore entusiasmo – spiega in conferenza stampa il tecnico –. Dobbiamo ancora uscire da questo momento difficile, però il mezzo sorriso, la mezza convinzione in più dopo una vittoria, ti permette un attimo di respirare e non sei più in apnea. Ho visto un pochino di tranquillità in più e quando lavori con serenità porti a casa maggiori risultati. Siamo indi uomini, e non recupereremo nessuno rispetto a domenica scorsa, ma nontrovareo scuse. Quelli che ci sono appaiono concentrati".