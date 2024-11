Donnaup.it - Danubio salato: un rustico napoletano che piace all’Italia intera

Ilè un lievitato super saporito e goloso, immancabile sulle tavole napoletane, soprattutto intorno alle festività più sentite, come Natale.Si tratta di una torta “ondulata” composta di morbide palline di pasta farcite con prosciutto e formaggio. Vanno rigorosamente afferrate con le mani e filano che è unre.Realizzare questa specialità non è impossibile, anzi! Dovremo armarci di buona volontà e di amore per la cucina.Una volta pronto, il nostrosi conserva per 2 giorni al massimo sotto la campana di vetro, ma sicuramente sparirà prima. perché è una meraviglia!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:230 ml di latte intero550 gr di farina Manitoba50 ml di olio evo1 cucchiaino di zucchero1 uovo mediosale fino12 gr di lievito di birraper il ripieno:100 gr di prosciutto cotto120 gr di scamorzaper spennellare:1 tuorlo + 1 cucchiaio di pannaCon queste dosi otterremo 20 palline.