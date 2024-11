Agi.it - Crolla una villetta a Torrimpietra. Salva una donna

AGI - Unata, alle 13 di oggi, in via delle Quattro Casette a, vicino a Fiumicino. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e personale del 118. Recuperata dalle macerie unadi 62 anni, che sembrerebbe l'unica coinvolta, cosciente, trasportata con eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Operazioni in corso e cause in fase di accertamento. Lanon risulterebbe in gravi condizioni. La causa, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere verosimilmente una fuga di gas. Accertamenti in corso da parte di carabinieri e vigili del fuoco.