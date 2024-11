Linkiesta.it - Cosa mi sta insegnando il libretto rosso

Leggi su Linkiesta.it

Le presentazioni del Senso Buono, il libro pubblicato da Linkiesta Books che sta girando l’Italia con me, continuano, e il programma di appuntamenti è sempre più ricco. È un lungo viaggio che sto facendo con i pensieri che ho racchiuso nel, e che mi sta portando in tante città e mi sta permettendo di conoscere persone, realtà, luoghi ma soprattutto idee.Ogni presentazione è diversa, e ognuna mi permette di mettere a fuoco meglio alcuni dei temi che ho trattato nel libro, e di approfondirli grazie alle domande e alle riflessioni che condivido con tutte le persone che man mano incontro.È uno scambio ricco e prezioso, che continua a far evolvere il pensiero e permette a tutti noi di avere nuovo materiale sul quale lavorare.Non ho mai pensato, mentre scrivevo, che quelle parole scritte e racchiuse tra pagine di carta potessero diventare uno strumento di condivisione così intenso e stimolante: eppure, a ogni incontro, dai più piccoli e intimi a quelli più ampi e allargati, imparo qual, rivedo una posizione, cementifico un’idea.