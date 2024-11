Lanazione.it - Bambino ingoia una pila, un altro caso in Toscana. Il piccolo ricoverato in ospedale

Grosseto, 16 novembre 2024 – Dopo ildella piccola Camilla, la bambina di 17 mesi morta a Massa dopo aver ingerito una, c’è unepisodio simile in. Un dramma che poteva nuovamente trasformarsi in tragedia e che ha visto protagonista undi 7 anni. Il fatto è successo a Grosseto, dove ilha ingerito una batteria ed è statoin terapia intensiva. La grande differenza tra il suoe quello di Camilla è che lui, a differenza della piccola, è in grado di parlare. E così ai genitori ha detto immediatamente cosa aveva fatto. Il bimbo, residente a Grosseto, è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’maremmano, dove si è deciso per il trasferimento al Meyer. "Siamo uniti per chiedere verità". La comunità latinoamericana si stringe alla famiglia nel dolore Una volta arrivato a Firenze, però, ilè stato dirottato a Massa, esattamente come la piccola Camilla.