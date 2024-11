Tarantinitime.it - Amianto, “Taranto vero e proprio epicentro di un’emergenza sanitaria e sociale”

Tarantini Time QuotidianoLo studio del Prof. Moretti sul litorale nord di San Vito (Ta) rivela la presenza di frammenti di cemento-sulle spiagge sabbiose6.500 decessi in tutta la Puglia nel periodo dal 1993 ad oggi “è l’ormai da decenni di una drammatica crisied occupazionale, alimentata dal ricatto del falso dilemma morire di fame o morire di lavoro. Si è preferito mantenere operativo un sito altamente dannoso per la salute umana, anche per i cittadini, piuttosto che tutelare la salute, in un contesto ulteriormente fragile per l’utilizzo die altri cancerogeni nell’organizzazione dell’Arsenale della Marina Militare e delle unità navali. Le conseguenze della lesione della salute e della pubblica incolumità, sono certificate dalla imponente epidemia di malattie asbesto correlate tra i dipendenti civili e militari del Ministero della Difesa stanziati nella città (oltreché imbarcati sulle unità navali)” – lo ha detto l’avv.