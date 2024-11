Qualificazioni Mondiali 2026 Vinicius sbaglia un rigore | il Venezuela ferma sull’1-1 il Brasile

Leggi su Sportface.it

Dopo due vittorie consecutive, ilincappa in un passo falso nel percorso di qualificazione ai. Termina 1-1 il match dell’undicesima giornata contro il, deciso da due reti a cavallo dell’intervallo. Raphinha porta avanti i verdeoro a due minuti dalla fine del primo tempo, mentre Segovia pareggia i conti trovando il gol del pari pochi secondi dopo l’avvio della ripresa. I maggiori rimpianti per ilsono però per ilfallito daJunior, che al 62? si fa ipnotizzare da Romo e fallisce anche la ribattuta. Ilsoffre, chiude in inferiorità numerica per l’espulsione di Gonzalez, ma difende il pareggio e si conimbattuto tra le mura amiche.CLASSIFICA E RISULTATIun: il-1 ilSportFace.