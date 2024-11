Scuolalink.it - Pubblica Amministrazione: con la Legge 166 nuove disposizioni per sanare gli abusi sui contratti a termine

Lan. 166 del 14 novembre introduce misure urgenti per conformarsi agli obblighi dell’Unione Europea e affrontare le procedure di infrazione contro l’Italia. Approvata definitivamente dopo il passaggio alla Camera, la normativa mira aglinell’utilizzo deinella, con specifiche tutele per i docenti e il personale scolastico. Indennizzo per chi subiscecontrattuali nellaLa nuova normativa garantisce un indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione per i lavoratori dellacolpiti davi. L’importo varia in base alla gravità dell’abuso, alla durata complessiva del rapporto lavorativo e al numero deistipulati in successione.