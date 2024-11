Iltempo.it - Mattarella: Non bisogna affidarsi al web come fosse un medico di fiducia

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2024 "C'è una percentuale non irrisoria nel mondo di persone che pensa che la terra sia piatta .. C'è un grande allarme tra i medici e nel mondo della sanità, per il ritorno di alcune malattie che sembravano debellate. Quando avevo la vostra età, avevo compagni di scuola che si ammalavano di poliomelite, scomparsa per la vaccinazione, o c'era il morbillo che era una minaccia ed è scomparsa per decenni, ma ora comincia a riaffiorare perché siamo al di sotto della soglia di sicurezza di diffusione della vaccinazione. . Un altro dei rischi èal webseildi. Lo vediamo anche in questi giorni con conseguenze drammatiche che si registrano". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, a Roma, nel suo intervento all'evento "25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori".