Sport.quotidiano.net - L’avversario e i precedenti, i bianconeri non passano al "Benelli» dal 1961. Ascoli senza vittoria da dieci turni. Pesaro non vince la sfida dal 1967

Derby numero 31, derby che nei tempi moderni s’è concesso di rado: le ultime volte agli inizi del Duemila in C1, dopo che era mancato per trent’anni. E il perché è noto a tutti: il Picchio aveva volato alto. La Vis non lodal ’67, l’non passa adal ’61. Negli ultimi anni, solo amichevoli agostane con pareggi. Stasera, a dispetto del primo assaggio d’inverno (mapioggia), non mancherà il colpo d’occhio: settore ospiti esaurito in un amen, settori pesaresi in fase di incremento: a ieri sera, la prevendita viaggiava verso quota 2.000, compresi i quasi 700 abbonati e i 588 ospiti. Mimmo Di Carlo ha convocato 25 giocatori: assenti gli squalificati Francesco Forte e Manuel Alagna e l’infortunato Marcos Curado. In diffida Quaranta, Bertini e D’Uffizi. Tra i difensori, si rivede Menna.