Lanazione.it - La Lega tira dritto ”Andiamo avanti“

Leggi su Lanazione.it

"Se qualcuno pensa, a Lucca, a Firenze o a Pistoia, alleati o non alleati che siano, di rinnegare la volontà popolare del 2014 in tema di servizio idrico cedendo agli indirizzi dei consigli di amministrazione illuminati, alle logiche fiorentinocentriche, insomma al pensiero di pochi iniziati seduti alla scrivania di qualche stanza chiusa, pronti a travolgere il voto dei cittadini sull’altare dei bilanci fine a se stessi, questo qualcuno trovera’ sempre ladi traverso, granitica, irremovibile, dalla parte del Popolo": lo afferma ancora una volta il consigliere regionale dellaMassimiliano Baldini, che sul tema dell’acqua e della difesa di Geal è impegnato in prima persona ormai da anni. Baldini ha avuto occasione di ribadire la sua posizione nel corso dell’assemblea regionale degli eletti dellasvoltasi a Cascina domenica scorsa, dal titolo "La Toscana dei Territori".