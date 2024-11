Esports247.it - Indiana Jones and the Fate of Atlantis, una gemma senza tempo | Operazione Nostalgia

Leggi su Esports247.it

Con “” vogliamo dare vita ad un format che dia la possibilità a tutti i nuovi videogiocatori di recuperare alcune perle del passato videoludico, e ai giocatori di lunga data (come me) far scendere una lacrimuccia dinel rivivere per un attimo i gloriosi giochi del loro passato. Ovviamente i giochi saranno scelti da me (chi altri se no?) e non potevo che iniziare questo viaggio nel passato che dal gioco che mi ha fatto innamorare del mondo dei videogiochi:and theof.LucasArts, quella fucina leggendaria di avventure grafiche, dopo il successo de L’Ultima Crociata, era pronta a dare nuova vita al famoso archeologo con frusta e fedora. Ma cosa succede quando tutti i pezzi grossi del cinema sono impegnati altrove? Entra in scena Hal Barwood, un regista con una penna affilata e una lunga amicizia con Spielberg e Lucas.