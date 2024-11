Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi in A14 a Bologna: camion di pietre si ribalta, caos code

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 15 novembre 2024 –in autostrada A14 a causa di in unavvenuto alle porte di: unche trasportavasi èto all’altezza del chilometro 25 mentre viaggiava in direzione. Proprio la vicinanza con la città, ha fatto sì che grande parte del traffico si sia riversato in tangenziale e quindi anche sulla viabilità cittadina in orari già molto delicati. Il Tir, a seguito dell’, si èto e ha occupato parte delle corsie verso la città e parte di quelle verso Imola. A causa della difficoltà di recupero del mezzo pesante, il traffico transita su una sola corsia in direzione, dove si registrano vari di coda, e su due corsie in direzione Ancona e anche in questo caso si sono create lunghe file di auto nel tratto compreso tra il bivio con la A13-Padova e Castel San Pietro.