I gruppi di Festa tornano a parlare | Solo noi con il sindaco Nargi

Tempo di lettura: 4 minutiLa nota stampa a firma di Monica Spiezia (capogruppo W La Libertà) e Mario Spiniello (capogruppo Davvero), iconsiliari direttamente collegati all’exGianluca:“In questi giorni stiamo assistendo ad una persistente logorrea palesata dal consigliere di minoranza Rino Genovese. Ascoltiamo, talvolta divertiti e talvolta inteneriti, ricostruzioni fantasiose, appelli strappalacrime ed inviti mielosi rivolti un pò a tutti, figli di un malcelato nervosismo da stress post sconfitta condito da una patetica richiesta di incarichi.Sentendoloci viene da pensare che sia stato il candidatosconfitto al primo turno, non del Patto Civico, bensì del Patto “cinico”. Sì, perché il suo mantra in questi giorni è l’esclusione dei suoi accoliti dall’annunciato avvio della fase 2 che la sindacasta per avviare, così come ampiamente anticipato già a luglio, con la nomina in giunta di assessori politici.