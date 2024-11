Ha tradito con me Simona Ventura La vip della televisione confessa su Bettarini | Una notte

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alessia Fabiani è tornata in tv ed è stata protagonista di una serie di aneddoti a La volta buona e uno riguarda il matrimonio ormai finito tra Stefano. Nel programma di Caterina Balivo, l’ex Letterina di Passaparola e attrice ha presentato in studio i suoi figli gemelli, nati dall’unione con l’ex compagno Fabrizio Cherubini. Si chiamano Kim e Keira e sono già due attori emergenti, apparsi già nel Pinocchio di Matteo Garrone.Perché questi nomi tanto particolari? La conduttrice ha voluto saperlo: “A mamma piaceva l’attrice Keira Knightley”, ha spiegato la ragazzina, mentre il nome del fratello è un omaggio all’attore italiano Kim Rossi Stuart. “Io mi chiamo Kim perché a mamma e nonna piaceva Kim Rossi Stuart”.Leggi anche: “E no, dai.”. Valeria Marini, roba piccante in diretta e Pierluigi Diaco senza paroleAlessia Fabiani in tv racconta del flirt con il vip: “Era sposato”Ma Alessia Fabiani ci ha tenuto anche a precisare che questi “due nomi piacevano anche al loro padre, quindi è stato contento di darli a loro due”.