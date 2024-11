Quotidiano.net - Gentiloni, Italia e Germania più esposte a ipotesi dazi Usa

Rispetto alla stima di nuove politiche protezionistiche negli Usa "è ovvio che questo scenario potrebbe avere ripercussioni in alcuni paesi, in particolare nei paesi" più esposti. "I due paesi con un surplus commerciale più elevato nei confronti degli Usa sono". "Quindi c'è un potenziale impatto, soprattutto in alcuni Paesi. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolopresentando le previsioni economiche di autunno.