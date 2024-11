Ilrestodelcarlino.it - Vis, occhio all’Ascoli che indossa la Corazza. Il bomber bianconero pronto a stupire il Benelli

"Comunque andare, non saperti risparmiare ma giocartela fino alla fine" sono queste le parole prese in prestito dalla canzone di Alessandra Amoroso "Comunque Andare" che descrivono l’atteggiamento tenuto in questo avvio di stagione dai ragazzi di mister Stellone. La sconfitta contro la Pianese ne è una dimostrazione. Biancorossi che nonostante la discutibile espulsione per somma di ammonizioni avvenuta al 17° minuto di gioco ai danni di Coppola,non disunendosi mai, sono riusciti a crearsi, soprattutto nella ripresa i presupposti per il pari. Affinché questa sconfitta sia solo una brutta parentesi, la Vis in casa dovrà riprendere il cammino che già contro Carpi e Pescara aveva iniziato: quello della vittoria. Per farlo dovrà sconfiggere un Ascoli affamato di punti che nonostante il cambio di allenatore non è riuscito a dare la svolta ad una stagione iniziata male.