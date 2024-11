Anteprima24.it - ‘Sostenibilità dei sistema idrici’, l’Eic ammette: “Infrastrutture a fine ciclo vitale, servono interventi importanti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina, a Palazzo Paolo V, organizzato dalla Gesesa, si è svolto con la partecipazione delle istituzioni locali e di esperti, un convegno sul tema: “Sostenibilità deiidrici”. Tanti i temi affrontati come il ritardo nella individuazione del gestore unico sul territorio provinciale, l’esame delle buone pratiche nella gestione degli acquedotti, le azioni concrete da intraprendere in sinergia tra Istituzioni e cittadini affinché si controllino i consumi e si finalizzino tali consumi per esigenze corrette, la vetustà delle reti che portano il prezioso liquido in tutte le case che attualmente vedono un a dispersione enorme lungo tutto ildi rete e ilregolatorio che l’Ente Idrico Campano intende avviare sul territorio. Nel confronto è finita anche la burocrazia, accusata proprio dall’Ente Idrico Campano, di frenare i programmi e i progetti di sviluppo e di ammodernamento che sono stati approvati e finanziati.