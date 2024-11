Gaeta.it - Riqualificazione di Piazza Augusto Lorenzini: lavori in arrivo con un investimento di oltre un milione di euro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Roma continua il suo impegno per migliorare la vivibilità dei suoi spazi pubblici attraverso il progetto “100 Parchi per Roma”. La Giunta capitolina ha recentemente approvato una delibera che autorizza ladi, situata nel Municipio XI, con unprevisto di 1.173.013. Questo intervento mira a creare aree verdi e spazi sociali per la comunità locale e per i visitatori.Dettagli del progetto diL’intervento programmato perprevede la progettazione di un’area più accessibile per i residenti e per i frequentatori delle attività commerciali circostanti. Saranno implementate rampe e scale per collegare i differenti livelli della, facilitando l’accesso a tutte le persone.