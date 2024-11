Lapresse.it - Rimini: violenza sessuale su una 16enne, arrestati un 18enne e un minore

Milano, 14 nov. (LaPresse) –dai carabinieri di Riccione i due presunti autori di unacommessa su unaquesta estate, ad agosto. Si tratta di une di un, indagati in concorso per il reato didi gruppo. A incastrarli le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona acquisite dai carabinieri, che avevano permesso di individuare l’auto usata dai presunti aggressori – provenienti da fuori regione – a bordo della quale era stata fatta salire la ragazza. Decisiva anche la comparazione dei campioni di Dna prelevati dal personale sanitario sulla vittima: i profili analizzati dal Ris di Parma confermavano il match delle tracce biologiche sottoposte a confronto. Era stata la stessaa chiedere aiuto attraverso il numero d’emergenza, raccontando all’operatore di essere stata abbandonata in strada dopo aver subito rapporti sessuali non consenzienti poco prima con due sconosciuti.