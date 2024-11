Ilfattoquotidiano.it - Perché milioni di donne si svegliano ogni notte alle 3.29? La risposta nel nuovo studio

disialla stessa orae la ragione è da ricercarsi nella menopausa. Unocondotto dalla società Dunelm ha rivelato che le 3.29 del mattino sono l’orario in cui moltissime– nel Regno Unito in particolare – sie hanno difficoltà poi a riaddormentarsi, quasi quattro ore prima della sveglia media britannica delle 7 del mattino. La causa di ciò è da ricercarsi nella menopausa: i dati rivelano che ben tre quarti delleammettono di soffrire di insonnia da menopausa, quindidisinelle prime ore del mattino per questa ragione.La transizione alla menopausa inizia tendenzialmente tra i 45 e i 55 anni. Di solito dura circa 7 anni, ma può durare fino a 14 anni. Nel frattempo, la menopausa prima dei 45 anni è chiamata menopausa precoce ed è diversa dalla menopausa che si verifica più o meno all’età media, poiché indica che le ovaie non funzionano correttamente.