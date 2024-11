Paraguay-Argentina stanotte in tv | orario canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2026

Leggi su Sportface.it

Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per lesudamericane ai. La Selecciòn vuole consolidare il primo posto e si affida a Lionel Messi per conquistare i tre punti in quel di Asunciòn. Trasferta non facile per i campioni del mondo in carica, che scenderanno però in campo con i favori del pronostico. La sfida è in programma nella notte italiana tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre alle ore 00:30. Non è prevista copertura tv del match, mentre sarà possibile seguirlo insu One Football.in tv:SportFace.