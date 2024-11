Abruzzo24ore.tv - Miska Ruggeri al TSA: Un Nuovo Capitolo per la Cultura Abruzzese

L'Aquila - Marco Marsilio annuncia un futuro ricco di innovazione e progettili per il Teatro Stabile d'Abruzzo, con la nomina dicomepresidente. Il Teatro Stabile d'Abruzzo (TSA) si prepara a vivere una nuova fase di rinnovamentole grazie alla nomina dicomepresidente. L’annuncio è stato dato oggi dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, durante una conferenza stampa a L'Aquila, alla quale hanno preso parte anche l’assessore comunale Ersilia Lancia e il senatore Guido Quintino Liris. Con queste parole, Marsilio ha sottolineato l'importanza di questa nomina, considerandola come un impulso fondamentale per l’evoluzione del TSA: «Conalla guida, siamo certi di aprire un ciclo di innovazione per il nostro teatro, puntando a un'offertale diversificata e a collaborazioni con istituzioni e realtà artistiche di alto livello, affinché il TSA diventi un riferimento per lae il teatro in Abruzzo,.