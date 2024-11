Dilei.it - Lazza e Greta Orsingher genitori, è nato Noah: l’annuncio su Instagram

è diventato papà:è arrivato sutramite una storia condivisa con i suoi follower, dove il rapper ha annunciato la nascita del suo primo figlio, frutto dell’amore con la fidanzatapapà per la prima volta:suFiocco azzurro per: il rapper è diventato papà per la prima volta e ha annunciato la nascita del piccolosu, postando una storia. Il piccolo èil 13 novembre 2024 alle 12.08 del mattino, e per dargli il benvenuto in famiglia ha scritto: “Benvenuto all’erede. Welcome“. Ad accompagnareun cuoricino azzurro e un orsetto, e anche simbolo dell’infinito, segno dell’amore per la fidanzata.Stando ad alcune segnalazioni raccolte dall’esperta di gossip Deianira Marzano rivelano che la modella avrebbe partorito all’ospedale Buzzo di Milano.