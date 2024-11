Ilnapolista.it - Insigne: «Solo nella Nazionale italiana viene escluso chi gioca lontano»

L’ex Napoli Lorenzoha parlato dellache questa sera affronterà il Belgio in Nations League. La sua intervista a Repubblica.: «Perché l’Italia esclude chi va areda noi è così»Torniamo a Belgio-Italia, Euro 2020:«Sembra ieri. Dopo il mio gol ci convincemmo di poter arrivare fino in fondo, eravamo uniti».L’Italia campione d’Europa è stato un lampo nel buio: perché?«I due Mondiali saltati sono una ferita, anchemia carriera. Sono grato a Prandelli di avermi portato in Brasile, ma ero un ragazzino. Con Ventura e Mancini fallimmo, ma soprattutto con quest’ultimo mi ha fatto male. Una spiegazione non riuscimmo a darcela».Che succede secondo lei al calcio italiano?«Sento parlare di crisi dei talenti e magari qualcosa di vero c’è.